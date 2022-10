Poggibonsi, riapre alle attività il palazzetto dello sport

Riapre il palazzetto dello sport del Bernino. Sono terminati i lavori di verifica e di ripristino del manto di copertura che era stato danneggiato in seguito agli eventi meteorologici delle scorse settimane. In particolare le eccezionali piogge del 24 e 25 settembre avevano fatto emergere problematiche da cui era maturata la scelta della sospensione delle attività. “Una sospensione temporanea per il tempo utile a rilevare e a valutare l’entità dei danni e il tipo di interventi necessari per ripristinare la normale funzionalità della struttura sportiva – dice l’assessore allo sport Nicola Berti – Un complesso di azioni da mettere in campo con verifiche e lavori di ripristino nell’immediato ma anche con una valutazione complessiva della copertura necessaria in prospettiva futura”. Dopo un primo intervento di ripristino sono seguite dunque nei giorni successivi altre valutazioni e altre operazioni. Il ripristino delle parti danneggiate dal maltempo è stato completato e possono riprendere dunque le normali attività.