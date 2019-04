Poggibonsi, pubblicato il bando “pacchetto scuola 2019 – 2020”: ecco come presentare domanda

Pubblicato il bando per il ‘pacchetto scuola’ 2019-2020. E’ già possibile presentare domanda per accedere al contributo regionale per il diritto allo studio. Come negli ultimi anni i comuni dell’Altavaldelsa hanno adottato in sede di Conferenza Zonale la stessa tempistica per cui il bando è aperto a Poggibonsi e negli altri quattro comuni valdelsani fino al 21 maggio alle 12.

Il ‘pacchetto scuola’ è l’incentivo finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico. Il contributo verrà corrisposto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e i beneficiari dovranno avere la residenza nel Comune di riferimento.

Il bando si rivolge a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 euro e, sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno sul territorio, il Comune assegnerà i benefici a partire dagli importi indicati dal bando Regionale fino ad esaurimento delle risorse: contributo standard 300 euro e contributo minimo erogabile pari a 180 euro.

Per la prima volta la domanda potrà essere presentata a Poggibonsi esclusivamente online, tramite link diretto dalla homepage del sito internet del Comune da cui è possibile effettuare la registrazione al portale (lo stesso di Mensa Clic e delle iscrizioni). Effettuata la registrazione l’utente riceve username e password per poter procedere con la domanda del servizio. Coloro che sono già registrati (e quindi già in possesso di username e password) possono precedere con la domanda per il ‘pacchetto scuola’.

La graduatoria provvisoria sarà comunicata esclusivamente tramite la pubblicazione all’Albo on line entro il 10 giugno. Sarà possibile fare ricorso entro i quindici giorni successivi dalla sua pubblicazione. Apposita informativa è già presente sul sito del Comune.