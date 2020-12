Poggibonsi, pacchetto scuola per 375 famiglie contro il disagio sociale

A Poggibonsi è iniziata la procedura di pagamento per il pacchetto scuola 2020-2021, contributo regionale per il diritto allo studio.”Si tratta dell’incentivo finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico e quest’anno viene erogato a 375 famiglie di Poggibonsi che hanno fatto domanda sull’apposito bando e che sono risultate idonee al termine del percorso di verifiche”, spiega il Comune.

I fondi stanziati da Stato e Regione Toscana destinati a sostenere questa misura ammontano per quest’anno 88mila euro. “Il contributo viene corrisposto sulla base di una serie di requisiti fra cui l’Isee e la residenza nel Comune di riferimento- si legge ancora nella nota-. E’ destinato ai ragazzi della scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata”.

“Sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno sul territorio, il Comune procede con l’assegnazione dei benefici a partire dagli importi indicati dalla Regione e fino ad esaurimento”.