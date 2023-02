Una donna di 56 anni è stata trasportata alle Scotte in codice 2 dall’ambulanza della Pubblica assistenza di Poggibonsi per un incidente avvenuto questa sera tra due auto in località Fontana nel comune di Poggibonsi. Sul posto è intervento il 118 dell’Asl Toscana sud est.

Un’altra persona, lieve, è stata trasportata a Campostaggia con l’ambulanza della Pubblica assistenza di Colle Val d’Elsa.