Intervento tempestivo dei vigili del fuoco che, nella tarda mattinata, sono intervenuti in un’abitazione per domare un incendio causato da una lavatrice ed un’asciugatrice. Le fiamme hanno coinvolto anche la mobilia presente nella stanza. Per il momento l’abitazione interessata e quella sovrastante l’incendio sono state dichiarate inagibili. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.