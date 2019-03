Poggibonsi, incendio in un seminterrato: in azione i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti questo pomeriggio a Poggibonsi in località Bellavista, via Jugoslavia, per un incendio che ha interessato i locali seminterrati di una abitazione.

All’arrivo sul posto le tre persone occupanti i locali erano già all’esterno dell’abitazione, pertanto la squadra provvedeva allo spegnimento e alla successiva bonifica. Una persona leggermente ustionata e le altre due leggermente intossicate da fumo sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118.

Tutto il locale seminterrato è stato dichiarato momentaneamente inagibile.