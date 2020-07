Poggibonsi, il Comune al lavoro per la riapertura delle scuole a settembre

Mancano ancora diversi punti da aggiustare prima di una corretta riapertura delle scuole a settembre. Il Comune di Poggibonsi è costantemente al lavoro per sistemare le ultime cose per fare i conti con la riapertura in sicurezza. Dispositivi, mense e classi sono questi i nodi da sciogliere.

“Un lavoro che ci vede impegnati insieme alle scuole e ai Dirigenti scolastici da settimane, in maniera più forte da quando è stato approvato il Piano Scuola, venerdì 26 giugno che è l’unico punto di riferimento – dice l’assessore alle Politiche educative Susanna Salvadori – Sono tanti gli aspetti di cui tener conto e su cui iniziare a pianificare, a partire dalla verifica degli spazi a disposizione nei plessi e dalle scelte conseguenti sulla base delle distanza scritte nel Piano Scuola”. “L’obiettivo per noi prioritario – dice l’assessore – è quello di riportare tutti gli studenti in classe senza dover ricorrere ai turni o all’introduzione di altri dispositivi. Obiettivo fino a qualche giorno fa irrealizzabile e che è diventato plausibile con le nuove indicazione sul distanziamento previsto. Non sarà semplice, ma abbiamo il dovere di provarci”.

Ci sono ancora alcune scuole come le Leonardo Da Vinci che ancora non sono agibili ed altre, come quella di Staggia dove a breve partiranno dei lavori.

“Con i lavori in fase di ripartenza è sopraggiunto lo stop legato al Covid. L’intervento è ripreso i lavori vanno avanti, ma chiaramente i tempi di conclusione sono posticipati ed è difficile immaginare che termineranno per settembre – dice Salvadori – Già da maggio abbiamo condiviso questa prospettiva con la dirigente scolastica del Comprensivo 2, sollecitando verifiche e riflessioni a cui adesso è necessario dare seguito. Abbiamo in più di un’occasione ribadito la disponibilità della parte tecnica e nostra per individuare soluzioni utilizzando spazi in altri plessi del Comprensivo 2 o in altre strutture del territorio che hanno dato disponibilità, e che ringraziamo. Oggi è tanto più necessario fare tutto questo£.