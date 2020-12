Poggibonsi, gli auguri del consiglio comunale alla città

“Ci aiutino le incertezze di questo tempo a vivere il Natale in un modo più autentico e ad adoperarsi per i più fragili della città. I migliori auguri di salute e gioia”

“Ci aiutino le incertezze di questo tempo a vivere il Natale in un modo più autentico e ad adoperarsi per i più fragili della città. I migliori auguri di salute e gioia”. E’ questo il messaggio di auguri rivolto alla città da parte di tutto il Consiglio Comunale di Poggibonsi, consiglieri dei partiti di maggioranza e opposizione, presidente, sindaco.

“Un commentatore televisivo ebbe l’ingegnosità di trovare la metafora giusta quando paragonò l’epidemia, o quel che fosse, a una freccia scagliata verso l’alto, che, nel raggiungere il culmine dell’ascensione, si mantiene per un momento come sospesa, e poi comincia a descrivere l’obbligatoria curva discendente che, a Dio piacendo… poi ci penserà la gravità ad accelerare fino alla scomparsa del terribile incubo che ci tormenta”, scriveva Josè Saramago nel suo Cecità. Ed è così che forse ci sentiamo: sospesi. La sensazione è quella di aver vissuto un anno in apnea, impauriti, rinviando progetti ed iniziative. Siamo come quella freccia descritta da Saramago, nel culmine dell’ascensione, in attesa di un nuovo anno in cui abbiamo riposto tutte le nostre speranze, senza sapere, tuttavia, se veramente il 2021 porterà con sé le risposte che cerchiamo. Eppure, camminando per le strade illuminate di Poggibonsi, schermati dalle mascherine che lasciano fuori solo gli occhi, non possiamo fare a meno di cercare lo sguardo gli uni degli altri, scoprendo scintille di speranza”.

“Il pensiero e lo spirito di noi consiglieri si soffermano sulle famiglie di Poggibonsi, sui bambini, ricchezza della città e sui giovani che rappresentano la speranza per il nostro futuro. Esprimiamo particolare vicinanza agli anziani: li incontriamo ad accompagnare i nipoti a scuola e all’interno delle tante associazioni di volontariato, sempre pronti a dare tempo e lavoro più che a ricevere attenzioni. Non ci sfugge che la funzionalità della città è dovuta anche a loro, per quanto hanno costruito in passato e per quanto continuano a fare. Un saluto ancora più grande alle persone che per l’avanzare dell’età hanno bisogno di attenzione e di cure, ai più fragili della nostra città perché non si sentano mai dimenticati: ci ricordano l’esperienza del limite, il radicamento nell’essenziale e la finitezza dell’umanità”.

“Esprimiamo grande vicinanza ai commercianti e ai professionisti di tutti i settori che in questo 2020 sono stati chiamati a compiere sacrifici nello sforzo di doversi reinventare ogni giorno per far fronte al mutevole scenario economico e sociale”.

“Pur consapevoli della necessità delle misure di contrasto Covid-19, speriamo presto di incontrarci per le vie del centro a volto scoperto, con la possibilità di stringere mani ed abbracci. Anche grazie all’arrivo dei vaccini, siamo certi di avvicinarci ad un’uscita della pandemia che tutti possiamo anticipare, facendo leva sull’intelligenza e sul senso di responsabilità che non deve vacillare”.

“Ci aiutino le incertezze di questo tempo a vivere il Natale in un modo più autentico e ad adoperarsi per i più fragili della città. I migliori auguri di salute e gioia da parte del Consiglio Comunale di Poggibonsi. Buon Natale 2020”.