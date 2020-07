Poggibonsi, domani luci accese al Politeama: ripartono le proiezioni

Ripartono le proiezioni al cinema Politeama di Poggibonsi che accenderà di nuovo le luci domani, giovedì 16 luglio, un giorno di festa per il centro storico che avrà, come tutti i giovedì del mese, negozi e attività aperti anche di sera, con la possibilità di consumare cene o aperitivi e di intrattenersi con i tanti eventi proposti. Si comincia alle 18.30 nella Piazza del Politeama, Piazza Rosselli, con l’anteprima del Festival Piazze d’Armi e di città, “Piacere di conoscermi”, un incontro di parole e musica sugli equivoci della comunicazione e sulle modalità della comunicazione interpersonale con Silvio Ciappi, Raffaello Pareti, Ludovica Galasso e Lori Serjanaj di Teatro Al Verso, David Taddei. Poi alle 21.15, oltre alla possibilità di vedere un film al cinema, l’evento di Olivia libreria Bistrot in Piazza Amendola, “Letture AlChiardiLuna”, letture e storie per bambini e adulti con Francesca Fattorini di Salagadula.

Al Politeama che riapre ce n’è per tutti i gusti. In programmazione Bombshell con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgon, ispirato a una storia vera, racconta l’incredibile storia delle donne che hanno spodestato Roger Ailes, l’uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. In sala anche la commedia Un figlio di nome Erasmus con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti. Da sabato 18 la programmazione si arricchisce con Gli anni amari, il film di Andrea Adriatico che ripercorre la vita di Mario Mieli.

La ripartenza avverrà nella massima sicurezza. Al Politeama verranno adottate tutte le disposizioni necessarie a garantire distanziamento – anche se i congiunti potranno sedere vicino- e contenimento del Covid 19 (gel igienizzante, plexiglass alle casse, entrata e uscita separate). Prima della ripartenza verrà effettuata la sanificazione di tutti i locali.

Il biglietto sarà ridotto per tutti a 5.50 euro in ogni giorno della settimana e in tutti gli orari.

Per informazioni sugli orari www.politeama.info e www.valdelsacinema.it