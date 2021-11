Poggibonsi, domani l’assemblea pubblica “La Cgil Valdelsa incontra i giovani”

Mercoledì 1 dicembre alle 16.30 al Teatro Politeama di Poggibonsi si svolgerà un’assemblea pubblica dal titolo “La CGIL Valdelsa incontra i giovani: il futuro è nel presente, progettiamolo insieme!”. Si parlerà di cosa è la CGIL, di come è organizzata e in che modo agisce nella quotidianità, con i giovani che si confronteranno sulle loro esperienze avute con l’organizzazione sindacale e su come poter pensare al sindacato del futuro partendo dal presente. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale della CGIL di Siena Fabio Seggiani. L’iniziativa, con obbligo di green pass verificato all’ingresso, è patrocinata dal Comune di Poggibonsi.