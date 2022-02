Poggibonsi. Consiglio Comunale, un anno di attività. Il presidente: “Prezioso lavoro da parte di tutti nonostante le difficoltà”

Undici riunioni di Consiglio, dieci conferenze dei Capigruppo, settantanove deliberazioni approvate. Come accade in ogni prima seduta dell’anno, nel Consiglio Comunale del 9 febbraio il presidente Franco Gallerini ha relazionato sulle attività svolte nel 2021 dall’assemblea Consiliare.

“Nonostante le difficoltà il Consiglio, le Commissioni e i singoli Consiglieri hanno svolto un prezioso lavoro che ha consentito all’Amministrazione Comunale di funzionare regolarmente – ha detto Gallerini – Sono state adottate, senza ritardo, tutte le delibere necessarie per il funzionamento dell’amministrazione. I gruppi consiliari hanno svolto in modo egregio il loro lavoro, garantendo la presenza alle sedute consiliari dei singoli consiglieri, la partecipazione attiva ai lavori, dimostrata con interventi in aula e con la presentazione di ordini del giorno, mozioni, interrogazioni”. “Grazie a tutti i nostri concittadini per la loro adesione alle vaccinazioni e per il comportamento mostrato – ha proseguito – Grazie agli operatori sanitari che in modo ineccepibile hanno fatto fronte ai bisogni sanitari della popolazione, ai dipendenti e a tutti gli operatori dell’Amministrazione Comunale e delle società pubbliche e private che hanno lavorato per garantire i servizi”. “Le nostre attività sono state condizionate dalla pandemia. Le sedute del Consiglio – ha proseguito Gallerini – in gran parte si sono tenute in videoconferenza, ma è stata garantita la trasmissione in streaming dei lavori e tutti i cittadini hanno potuto vedere e ascoltare lo svolgimento dei lavori. Appena le condizioni lo permetteranno dovremo ripristinare le sedute in presenza e aprire nuovamente l’aula ai cittadini con green pass rafforzato e dovremo adottare adeguate campagne informative per promuovere la partecipazione ai lavori del consiglio”.

Tornando ai numeri, sono stati undici i Consigli Comunali che si sono svolti nel 2021, di cui sei in presenza (due all’Accabì e quattro presso la sala consigliare) e cinque in videoconferenza. La Conferenza dei Capigruppo si è riunita dieci volte di cui una in videoconferenza. A seguito della situazione economico-finanziaria causata dalla pandemia e dell’avvio del PNRR, si è resa necessaria la costituzione di una Commissione speciale denominata “Piano Nazionale e Resilienza”. A proposito di Commissioni, la cui attività è propedeutica al Consiglio Comunale, sono state otto le sedute della Bilancio e Finanze di cui una congiunta con Statuto e Regolamenti. Tre sono state le sedute della Commissione Ambiente e Territorio di cui una congiunta con Istruzione, Cultura e Sport, tre le sedute della Commissione speciale e una la seduta della Commissione Servizi Sanitari e Sociali.

Il Consiglio Comunale ha adottato settantanove deliberazioni di cui dodici approvate alla unanimità, trenta a maggioranza dei voti, dieci le comunicazioni del Sindaco, del Presidente Consiglio Comunale e le prese d’atto. Quattro sono state le mozioni approvate, quattordici le interrogazioni presentate, nove gli ordini del giorno.

Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza istituzionale, questa è stata svolta dalla consigliera Giuditta Cipriani all’iniziativa promossa dall’Università di Bologna in solidarietà a Patrick Zaky, dal Presidente Gallerini alla Festa della Repubblica e alla Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia presso la Prefettura di Siena, dal Consigliere Bruno Borri al XIV raduno partigiano della Brigata Garibaldi Spartaco Lavagnini e all’anniversario dell’eccidio di Legoreccio, dal consigliere Stefano Nastasi al raduno partigiano XXIII Brigata Garibaldi Guido Boscaglia.