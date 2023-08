Poggibonsi. Cedimento edificio in via della Repubblica, 25 persone evacuate. Aperta l’unità di crisi

A Poggibonsi “sono 25 le persone evacuate in seguito al cedimento che questa notte ha interessato una porzione di un edificio di via della Repubblica”.

Lo rende noto il Comune che, come indicato dai Vigili del Fuoco, “ha provveduto nel pomeriggio ad evacuare anche le famiglie dei palazzi di fronte”.

“Tutte le famiglie evacuate e che ne hanno avuto necessità sono provvisoriamente ospitate dal Comune in strutture ricettive in attesa di necessarie e ulteriori valutazioni tecniche”, si legge ancora.

“Abbiamo aperto l’unità di crisi – dice il sindaco David Bussagli – La situazione continua ad essere in evoluzione e al momento l’area è stata chiusa e tutte le famiglie evacuate. Da questa notte i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, i tecnici del Comune, le Forze dell’ordine, la Protezione Civile, sono impegnati nella gestione dell’emergenza. Ringrazio tutti loro e tutti coloro che si sono messi a disposizione per verifiche e sopralluoghi che si sono succeduti nella giornata e che ancora stanno proseguendo”.

Il cedimento, proseguono dal Comune “si è verificato intorno alle 1 di notte. Non ci sono stati danni a persone ma per motivi di sicurezza sono state evacuate le famiglie anche degli appartamenti vicini, complessivamente 9 alloggi abitati da 14 persone.Dopo la seconda ispezione dei Vigili del Fuoco che si è svolta nella mattinata, per motivi di sicurezza sono stati evacuati ulteriori 7 appartamenti con 11 persone.

L’area è stata transennata con servizio di controllo richiesto alle forza dell’ordine concordato con l’amministrazione”.

E’ possibile mettersi in contatto con l’unità di crisi attraverso il Comando della Polizia Municipale al numero 0577986511 (tasto 1) ed al numero 0577986537/3929028211 del Centro Situazioni della Protezione Civile Comunale (reperibile h24).