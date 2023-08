Poggibonsi, cede un edificio nella notte, famiglie evacuate

A Poggibonsi ha ceduto un edificio in via Maestra stanotte intorno alle 1.

“Non ci sono stati danni a persone ma è stato necessario un lungo intervento per evacuare le famiglie (sette, per un totale di quattordici persone, ndr.) e mettere in sicurezza l’area”, fa sapere il Comune.

Stamani erano presenti sul posto i Vigili del Fuoco, la polizia municipale, i tecnici del Comune e le Forze dell’ordine. Presenti anche il vicesindaco Nicola Berti e gli assessori Susanna Salvadori e Fabio Carrozzino.

“Per motivi di sicurezza è stato necessario evacuare anche gli appartamenti vicini- proseguono dal Comune-. Le famiglie presenti sono provvisoriamente ospitate in una struttura ricettiva in attesa di necessarie e più approfondite valutazioni tecniche. L’area è stata transennata”.