Poggibonsi basket, prosegue il lavoro dei ragazzi di coach Aprile

È cominciata ieri la seconda settimana di lavoro per i ragazzi di coach Andrea Aprile: lavoro intenso con il preparatore Mario Bellofatto che ha fin da subito lavorato intensamente sui ragazzi ormai fermi da tre mesi.

Lavoro mirato anche in vista della prima amichevole contro la Mens Sana Basketball Academy fissata l’11 settembre alle ore 18 al PalaEstra. Da oggi è cominciata l’attività in palestra dove il lavoro di Aprile e Riccardini sarà quello di costruire una squadra che è stata ben strutturata dal ds Simone Moroni.

L’allenatore della prima squadra, Andrea Aprile, ha commentato: “Innanzi tutto ho trovato i ragazzi molto motivati a iniziare questa stagione. La condizione fisica con la quale si sono presentati e l’atteggiamento di questi giorni mi fa ben sperare. Da stasera intanto dovremmo lavorare sulla conoscenza, sull’amalgama del gruppo anche perché è vero che il cuore della squadra di anno scorso è stato mantenuto, ma è altrettanto vero che sono stati fatti innesti importanti ed è necessario che comincino a conoscersi nel giocato. Parlo di Ceccatelli, Collet e Lazzeri. Abbiamo costruito una squadra competitiva, il ds ha lavorato molto bene seguendo le indicazioni mie e del mio assistente Riccardini. Abbiamo voluto una squadra giovane che ci permettesse di lavorare sull’aggressività difensiva e offensiva. Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di lavorare nelle migliori condizioni possibli affiancandomi un assistente come Riccardini che è un lusso per questa categoria e dandomi giocatori che possono far crescere in maniera esponenziale un gruppo già di alto livello. Personalmente vorrei vivere e far vivere un’annata “speciale” perché questa società se lo merita ed è giusto che raggiunga obiettivi importanti. Cosa rappresenta Poggibonsi per me? Per me oggi Poggibonsi rappresenta una fetta importante della mia carriera. Quest’anno sento una grande responsabilità visto le ambizioni del club e per questo ringrazio tutti dal presidente alla dirigenza tutta, al direttore sportivo e a tutti i tifosi di Poggibonsi per avermi dato questa grande opportunità. Io sono motivato e carico per questa che deve essere per tutti noi una stagione speciale”.