Poggibonsi basket, prima amichevole di lusso con la Mens Sana

Amichevole di lusso per la Paolo Nesi group Poggibonsi basket contro la Mens Sana basket academy, formazione di C Silver, che ha chiuso la partita con il risultato di 100 a 60. Per la squadra della Valdelsa c’è ancora molto da fare, molto lavoro in palestra per gli allenatori, ma anche tanti aspetti positivi su cui ripartire. Venerdì prossimo è in programma un’altra amichevole a Certaldo per continuare a testare la squadra sotto l’aspetto tecnico e fisico.

L’allenatore, coach Aprile, ha commentato la partita così: “Sicuramente abbiamo bisogno di rivedere alcune cose, soprattutto l’aspetto difensivo, e questa partita è stata molto utile per toccare con mano quello che dobbiamo migliorare. Non essendo al completo non abbiamo provato tutto quello che avremmo voluto, ma conto di avere la squadra presto al completo. Sono comunque contento dell’atteggiamento dei ragazzi che si sono trovati di fronte un’ottima squadra che gioca un’ottima pallacanestro”.

Mario Borgianni, invece, ha detto: “È andata come ci aspettavamo. La Mens Sana è una squadra molto forte, tanta fisicità e ritmo, ma sono contento perché credo ci siano tanti margini di miglioramento. A tratti abbiamo giocato bene e abbiamo provato anche a correre. Dobbiamo lavorare molto ancora sulla difesa e nonostante il risultato finale credo di poter dire che siamo sulla strada giusta”.