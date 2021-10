Poggibonsi basket, non basta il cuore: il Basket Aretina vince la prima di campionato 69-65

Trasferta amara quella dei ragazzi di coach Andrea Aprile che si sono dovuti arrendere a Basket Aretina dopo essere stati avanti per tre quarti di gara. . L’allenatore poggibonsese, dopo il match, ha commentato: “C’è delusione, c’è rabbia. Siamo stati sempre avanti e dovevamo essere più lucidi nel riuscire a chiudere la partita”.

“La cosa che ci ha fatto più male – prosegue – è la zona di Arezzo. All’inizio nelle prime tre azioni siamo stati bravi nell’attaccare la loro difesa 2-3, poi ci siamo spenti, abbiamo sbagliando troppi passaggi e scelte di tiro. In questo momento dobbiamo fare i conti con l’assenza di Cecca e l’infortunio di Fede Moroni che comunque ha voluto esserci e provarci. Ma nessuna scusante. Ora dobbiamo resettare e tornare in palestra per lavorare, per farci trovare pronti per la prossima partita in casa davanti al nostro pubblico”.

“Ripeto, c’è rabbia, c’è delusione, – conclude – ma dobbiamo ripartire dalle cose positive che comunque abbiamo fatto”.

Gabriele Collet, autore di una prestazione da 9 punti, ha detto: “Sicuramente è una brutta sconfitta. Dovevamo chiuderla prima e portare a casa i primi due punti della stagione. Dispiace perché era la prima di campionato e ci tenevamo a fare bene. Dobbiamo solo tornare in palestra e continuare lavorare”.