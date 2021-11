Poggibonsi basket, Morini: “Buona partenza per i nostri ragazzi”

Due vittorie e una sconfitta è questo il bilancio del Poggibonsi basket a distanza di tre gare disputate in questa stagione 2021/2022 del campionato di Serie D. Una partenza buona con un po’ di amaro in bocca per la prima sconfitta dove, i poggibonsesi, si sono trovati spesso avanti con il punteggio per poi essere affossati all’ultimo quarto.

“Sono soddisfatto per la partenza dei nostri ragazzi – commenta Simone Moroni, direttore sportivo – peccato per la prima sconfitta ma due vittorie sono un ottimo risultato in questa prima parte del campionato. Non mi piace parlare dei singoli, qua parliamo di squadra perchè si gioca di squadra. La speranza è quella che l’emergenza sanitaria ci consenta ancora di portare i nostri tifosi all’interno del palazzetto, perché quella è la bellezza dello sport”.

Di seguito la video intervista completa.