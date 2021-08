Poggibonsi basket, Matteo Rumachella confermato per la prossima stagione

Altro rinnovo per la Paolo Nesi Group che si sta preparando ad affrontare al meglio il prossimo campionato. Dopo lo stop causato dalla pandemia, Matteo Rumachella vestirà ancora di giallorosso. Classe 1995, Rumachella è un ala cresciuto fra le giovanili di Poggibonsi e Mens Sana, ed ora sta diventando un punto di riferimento per la prima squadra.

Giocatore che non ha mai nascosto il suo attaccamento alla maglia e dalla grande voglia di lottare per i suoi colori, Rumachella è sempre stato un giocatore che ha portato avanti quelli che sono i valori di questa società: dedizione e senso di appartenenza. Il coach, Andrea Aprile ha detto: “Sono molto contento per il ritorno di Rumachella. Nonostante la giovane età Matteo rappresenta la storia di questo club. Giocatore importante soprattutto per l’energia che mette in campo e alle sue capacità realizzative. Matteo ha tatuata sula pelle la nostra maglia, un leone che ha lottato e lotterà con tutto se stesso per questi colori”.

Rumachella, dopo essersi detto “molto contento di rientrare dopo una stagione di stop a causa del covid”, ha aggiunto: “Adesso sono qui che conto i giorni per ritornare in campo. Sono carico anche per l’entusiasmo che si respira quest’anno. Poggibonsi è la mia famiglia, sono tanti anni che gioco qui, ci sto bene e per questa maglia cerco sempre di dare tutto me stesso. Moroni ha fatto innesti ottimi, Ceccatelli e Collet sono due giocatori validissimi, che ci daranno una grande mano. Vogliamo raggiungere obiettivi importanti e uno degli strumenti che più credo validi è il fatto che siamo tutti amici sia in campo che fuori. Ci troviamo bene e questa è la cosa fondamentale. Dobbiamo però fin da subito capire che le partite si vincono in palestra allenandosi e dando tutto per arrivare la domenica pronti a raccogliere i frutti del sudore della settimana”.