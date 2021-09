Poggibonsi basket, dal 22 settembre i giallorossi di nuovo al Bernino

“Mercoledì 22 settembre sarà un giorno speciale per tutti noi! Finalmente, torniamo a casa! Si è proprio vero: da mercoledì 22 settembre il Bernino tornerà ad essere la nostra casa”, sono queste le parole scelte dal Poggibonsi basket per annunciare al mondo il ritorno in casa propria.

Il presidente della società, Nicola Pucci, ha detto: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare il sindaco David Bussagli e tutta l’amministrazione comunale per l’impegno con cui è riuscito a far si che il Poggibonsi basket tornasse a calpestare il parquet del Bernino. Il basket a Poggibonsi rappresenta da anni un punto di riferimento per tantissimi bambini e tantissime bambine che vogliono avvicinarsi a questo sport meraviglioso e per questo poter dare ai nostri atleti anche il Bernino come posto dove potersi allenare e giocare le partite è per noi fondamentale per svolgere al meglio le nostre attività. Sappiamo tutti dell’importanza che ha rappresentato la campagna vaccinale contro il coavid19 e per questo abbiamo lasciato il Bernino con la consapevolezza che il palazzetto dello sport fosse protagonista della partita più importante!” “Poggibonsi basket è al servizio della comunità – conclude il presidente – e sapere che il Bernino, casa nostra, è stato luogo fondamentale per questa che vogliamo tutti essere la ripartenza definitiva, è per noi motivo di grande orgoglio.”