Poggibonsi basket, arriva un’altra vittoria contro la Sancat: a Firenze finisce 71-74

Vittoria in trasferta per i Leoni della Paolo Nesi Group Poggibonsi basket: con 21 punti nell’ultimo quarto, i ragazzi vestiti di giallorosso hanno portato a casa una vittoria importante. Risultato importante per i due punti, importante per il morale, ma soprattutto importante per tornare martedì in palestra con la testa più leggera per affrontare la prossima partita di campionato che ricordiamo si giocherà sabato alle 21 al Bernino contro Pino Dragons Firenze. Una partita dove gli ospiti hanno sempre inseguito la Sancat, ma, con tenacia e grinta i ragazzi di coach Aprile abbiano raggiunto il traguardo inseguito.

Coach Andrea Aprile ha commentato la partita: “Prima di tutto voglio dire bravi ai nostri ragazzi. Nonostante abbiano dovuto inseguire per quasi tutta la partita hanno trovato le energie e la voglia per ribaltare il punteggio e vincere questa partita. Non era facile, non era scontato, quindi sono molto contento di questi due punti. La cosa che più mi è piaciuta è vedere che nel grave momento di difficoltà non abbiamo mollato e anzi ci siamo compattati e abbiamo reagito. Questo però non mi basta. Dobbiamo migliorare l’approccio alla gara alzando fin da subito il ritmo in difesa come abbiamo fatto in casa contro Sansepolcro”.

Il commento di Cosimo Lazzeri: “È stata una bella soddisfazione vincere. Nonostante le difficoltà che abbiamo trovato in campo, mi è piaciuto il fatto che la reazione è stata quella di una squadra che ha voglia di vincere ovunque e con chiunque. Aver vinto aiuta ci aiuta a trovare fiducia in noi stessi e continuità, ma dobbiamo ancora fare un salto di qualità importante. Dobbiamo lavorare tanto perché ancora il vero Poggibonsi deve venir fuori. Ci sono tutte le carte in regola per crescere ancora e diventare ancora più forti. Nell’ultimo quarto abbiamo cambiato faccia, atteggiamento e questo a livello personale, ma anche di squadra è stata la scintilla che ci ha acceso e ci ha permesso di vincere questa partita”.