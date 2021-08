Poggibonsi basket, arriva la conferma di Giulio Golini (Sancho): “Orgoglioso di essere un Leone”

Ala, classe ‘93, Giulio è un giocatore fondamentale per il Poggibonsi basket e per il progetto ambizioso della Società.

“Ho allenato Sancho nelle giovanili della Virtus e una stagione alla Maginot – ha detto coach Aprile – . Oltre a essere un ottimo giocatore è anche un ragazzo eccezionale dal punto di vista umano. Un elemento fondamentale per questo gruppo. Uomo “spogliatoio” e guerriero in campo. Proprio per questo sono davvero molto contento averlo ancora a Poggibonsi. Per questo devo assolutamente ringraziare il mio Ds per aver convinto il giocatore a rimanere. Visti i suoi miglioramenti, stagione dopo stagione, oggi è uno dei migliori lunghi in categoria”.

“Sempre a Poggibonsi, sensazioni molto positive, contento di aver confermato la mia presenza perché gioco in un gruppo di ragazzi con cui mi trovo benissimo – afferma Giulio Golini – . Entusiasta di partire, contento dei nuovi arrivi. Ceccatelli lo conosco da tempo, abbiamo un rapporto ottimo e per questo sono felice di poterci giocare insieme. Giocare a Poggibonsi per una società solida e ambiziosa e con un gruppo di ragazzi davvero speciali, è motivo di grande orgoglio. Io sono il solito dell’ anno scorso. Sempre presente, sempre lottatore. In campo si scende per vincere, per dare il massimo. Voglio dire allo sponsor, al presidente, al DS, al coach, che sono carico per quest’annata e cercherò di dare il mio massimo per far sì di aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti. Spero di poter vivere a pieno i nostri tifosi. Sono fondamentali e per noi sono e saranno uno stimolo in più per affrontare tutte le nostre battaglie“. Sancho, nicchiaiolo doc, nato e cresciuto a Siena, è orgoglioso di essere un Leone.