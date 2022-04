Poggibonsi, alla Pubblica Assistenza arriva “Muoversi & non Solo”, giovedì la presentazione

Raccogliere fondi con le sponsorizzazioni etiche ed avere a disposizione per le persone fragili un nuovo mezzo da impiegare per i servizi di carattere sociale e sanitario.

Tutto questo sarà possibile con il Progetto “Muoversi & non Solo” dell’azienda Eventi Sociali srl di Arezzo che rende possibile la copertura dei costi per i prossimi quattro anni grazie al prezioso supporto delle aziende che vorranno fare delle sponsorizzazioni etiche.

Pubblica Assistenza e Eventi Sociali presenteranno l’iniziativa nell’incontro che si terrà giovedì prossimo, 07 aprile alle 18, presso la sala dell’associazione in via Dante 39, tutta l’iniziativa sarà spiegata a associati e stampa locale. Saranno presenti all’evento il presidente della Pubblica Assistenza Fabrizio Fabiani, il vice presidente Franco Melani, i consiglieri e volontari, il titolare di Eventi Sociali Enzo Maggini e i responsabili del progetto Daniele Serpi, Laura Sbrighi e Luca Biagiotti.

Tra i mezzi della Pubblica Assistenza arriverà dunque un nuovo Fiat Doblò XL 5 posti che viaggerà per le strade di Poggibonsi e della Valdelsa. “Noi siamo comunità – fa notare Fabrizio Fabiani, presidente dell’associazione – Siamo una mano tesa per le nuove fragilità. Siamo servizio reciproco. Siamo una associazione che trasforma giorno dopo giorno in azioni concrete i valori in cui crede. Investiamo sui valori in cui crediamo e in cui siamo certi credono anche le imprese del territorio”.