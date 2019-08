Poggibonsi: al via i lavori in via Montorsoli, ecco le modifiche alla viabilità

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione del tratto di via Montorsoli che va da via Curiel a largo Gramsci. “Andiamo avanti nel percorso avviato per restituire qualità e sicurezza al centro storico e alla città”, dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino. L’intervento porterà a completare la sistemazione della strada che è già stata al centro di altri lavori collegati. La strada infatti è stata già completamente sistemata, con interventi su piano viabile e sottoservizi, nel tratto da via Curiel a via della Rocca. Sulla restante parte, quella oggetto del prossimo intervento, sono già stati eseguiti da Acque spa i lavori di rifacimento dell’acquedotto che è stato rinnovato. Con il prossimo intervento la riqualificazione sarà completata attraverso lavori analoghi a quelli già eseguiti nell’altro tratto e in altre strade del centro, e quindi con operazioni che riguarderanno fognature, pubblica illuminazione (laddove necessario) e piano viabile con la ripavimentazione.

Il lavoro in questione si realizza nell’ambito del Progetto di Innovazione Urbana Città + Città, come terza fase di un investimento complessivo di circa 1 milione di euro che ha già riguardato il rifacimento di via della Rocca e di parte di via Montorsoli, di vicolo delle Chiavi e altri vicoli del centro storico. La terza fase della progettualità riguarda la rigenerazione di piazza Frilli e, appunto, la restante parte di via Montorsoli (per un costo complessivo da progetto di 495mila euro).

I lavori in via Montorsoli procederanno per fasi successive per circoscrivere di volta in volta l’area di cantiere e saranno completati entro il mese di novembre. Per consentire l’intervento saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità segnalate sul posto in base all’avanzamento. Con ordinanza in vigore da lunedì 26 agosto sarà disposto il divieto di transito nel tratto di via Montorsoli compreso tra via Rugi e largo Gramsci. In base all’avanzamento e alle necessità del cantiere il tratto di via Montorsoli compreso tra piazza Rosselli e largo Gramsci potrà essere disciplinato a senso unico alternato. Il traffico locale sarà deviato su via Becheroni e via Pertini.

“Ringraziamo fin da ora i cittadini per la collaborazione. L’impegno è quello di completare i lavori nei tempi previsti e portare quindi ancora avanti il percorso di riqualificazione di strade e piazze – dice Carrozzino – Intanto, sempre in ambito PIU, la riconversione dell’edificio di piazza XVIII luglio prosegue e altri interventi sono già in programma come quello su piazza Berlinguer”.

Ai cittadini residenti e alle attività presenti è stata consegnata una apposita comunicazione dove si ricorda anche che per poter individuare e gestire le possibili interferenze con le attività di cantiere è importante segnalare all’Amministrazione i locali interrati che sono collocati al di sotto delle sedi stradali interessate dai lavori. A tal fine viene chiesto ai residenti e ai proprietari interessati di contattare gli uffici ai numeri 0577986316 – 317 o tramite mail [email protected].