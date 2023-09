“Poeti per Mario Luzi”, Pienza celebra il grande poeta toscano

Sabato 9 settembre, alle 17 , la Società di Esecutori di Pie Disposizioni ospita a Palazzo Piccolomini a Pienza la seconda edizione della rassegna “Poeti per Mario Luzi”, organizzata da Opera Laboratori, in collaborazione con il Centro Studi Mario Luzi “La Barca” e il Comune della Città di Pienza e curata da Marco Marchi.

Un ricordo doveroso da parte della città pientina, che conserva gelosamente nel Centro Studi “La Barca” libri, lettere, manoscritti originali (tra gli altri i preziosi 130 fogli de “La Barca”, la prima raccolta di poesia del 1935 pubblicata da Guanda) e numerose opere d’arte di Mario Luzi. Un patrimonio importante di assoluto valore culturale, donato al Comune di Pienza come ringraziamento per il conferimento della cittadinanza onoraria, avvenuta nel 1994 in occasione dell’ottantesimo compleanno del poeta.

Questa seconda edizione della rassegna annuale “Poeti per Mario Luzi” prevede come ospite speciale la poetessa Patrizia Valduga. Nata a Castelfranco Veneto, si è iscritta alla Facoltà di Lettere a Venezia seguendo per quattro anni i corsi di Francesco Orlando. Ha esordito nel 1982 con l’opera Medicamenta, che ha ottenuto il Premio Viareggio Opera Prima di poesia.

Nel 1988 ha fondato la rivista mensile Poesia, che ha diretto per un anno. Il poemetto Donna di dolori (1991) ha vinto il premio Eleonora Duse nel 1992 e il premio Randone nel 1995. Nel 2006 firma la postfazione dell’ultima raccolta inedita del poeta, traduttore e critico letterario Giovanni Raboni, Ultimi versi, pubblicata postuma da Garzanti, che comprende 23 poesie composte nell’estate del 2004, durante la malattia di Raboni.

Nel 2010 le è stato assegnato il Premio Caprienigma per la letteratura e nel 2012 il “Premio speciale” alla carriera in occasione della XIV edizione del Premio Letterario Castelfiorentino di Poesia e Narrativa. Molti gli scrittori da lei tradotti: John Donne, Molière, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Tadeusz Kantor, William Shakespeare, Pierre de Ronsard ed Ezra Pound.

Parteciperà a questa seconda edizione della rassegna anche la giovane poetessa Pamela Addessi (Scuola militare aeronautica “Giulio Douhet”), vincitrice del concorso studentesco su base regionale “Firenze per Mario Luzi” 2023, con la poesia Violata.

Nel corso della serata, condotta da Marco Marchi, sarà inoltre proiettato il video “In Toscana. Un viaggio in versi con Mario Luzi”, con la regia di Antonio Bartoli e Silvia Folchi. Il programma prevede gli interventi di Costanza Contu (Opera Laboratori), Giampietro Colombini (Vicesindaco e Assessore alla cultura del Comune della Città di Pienza) e Alfiero Petreni (Presidente del Centro Studi Mario Luzi “La Barca”).

Info e booking – [email protected] – +39 0577 286300