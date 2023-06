Pnrr, sostegno di FMps agli enti locali per candidarsi ai bandi: nuova edizione del Fondo rotativo di assistenza tecnica

La Fondazione Mps, in collaborazione con la Fises, promuove per il secondo anno consecutivo la costituzione di un Fondo rotativo di assistenza tecnica per il sostegno finanziario alla progettazione degli enti locali della provincia di Siena (ente Provincia e Comuni, anche in forma di partenariato) per la candidatura su bandi del Pnrr dell’Unione Europea, come il Quadro finanziario pluriennale 2021-27, o su altre misure di finanziamento pubblico regionali e nazionali. Sarà valutata positivamente anche la realizzazione di progetti in partenariato pubblico privato.

C’è tempo fino al prossimo 23 giugno 2023 (entro le ore 15.30) per partecipare alla quarta edizione dell’avviso.

Il Fondo ha una logica rotativa, prevedendo l’eventuale restituzione delle somme erogate nell’ipotesi di successo delle candidature ai bandi sopracitati.

La Fondazione Mps mette a disposizione del fondo una dotazione complessiva pari a 80omila euro.

L’avviso, e tutte le informazioni utili in merito, sono consultabili sul sito web della Fondazione Mps.