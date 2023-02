Pnrr, Corsi: “Monitoriamo da vicino i progetti e il loro stato di avanzamento”

L’aggiornamento sull’attuale stato di avanzamento delle procedure per i progetti con fondi Pnrr è stato discusso questa mattina, mercoledì 15 febbraio, nella seduta del consiglio comunale. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere comunale del Pd Alessandro Masi.

L’assessore ha risposto aggiornando nel dettaglio l’interrogante e l’intera aula su tutti i lavori e il loro stato di avanzamento. “Per quanto riguarda Taverne d’Arbia e il progetto della pista e del ponte – ha iniziato Corsi – siamo alla progettazione esecutiva del primo lotto e preliminare per il secondo; l’autorimessa a San Miniato è in fase di progettazione preliminare; lo stesso per la ciclovia ai Tufi con affidamenti in corso per il primo lotto. Progettazione preliminare anche per Piazza della Costituzione, sempre a San Miniato. Per quanto riguarda l’ex collegio San Marco i lavori per il primo lotto sono stati affidati mentre per il secondo lotto sono in corso di definizione. Lavori in corso con la ditta esecutrice in penale per ritardo per l’intervento al Campo Scuola ‘Renzo Corsi’. L’illuminazione del centro è stata approvata e sono stati affidati i lavori. Approvato poi il progetto per la Bonifica ex Sena Petroli. La progettazione definitiva di Villa Rubini è in approvazione, mentre è definitiva quella della pista polivalente di Isola d’Arbia. Lo stato di avanzamento dell’intervento sull’edificio della Pubblica Assistenza a Taverne è in fase esecutiva per quanto riguarda la linea tecnica, mentre per il Campo di Calcio sempre a Taverne è stata avviata la gara di progettazione e la direzione dei lavori”. “Per quanto riguarda le scuole – ha proseguito l’assessore – la progettazione esecutiva per la ‘Achille Sclavo’ è in affidamento, mentre per la ‘Simone Martini’, la struttura dell’Acqualcalda e quella dell’infanzia Ginestreto è stata pubblicata la gara. Su ‘Santa Marta’, per quanto concerne l’intervento antisismico, è stata eseguita la gara e i lavori sono in affidamento mentre è stata pubblicata la gara per l’efficientamento dello stesso plesso”. “Sul fronte dei teatri – ha concluso Corsi – sono iniziate le forniture ed infine per il campo di rugby e la cittadella, la progettazione è in corso”.

Il consigliere comunale Alessandro Masi (Pd) ha dichiarato che “in base a quanto elencato dell’assessore che è stato comunque puntuale e preciso, è evidente che, tranne per le scuole, l’impressione è che sul resto dei lavori siamo indietro”. Nel raccomandare “massima attenzione” ha sottolineato che” è un tema molto importante per la città e per la sua prospettiva” concludendo “quindi che tutti devono essere informati sulla questione, oggetto dell’interrogazione”.