Pnrr, 21 milioni per 30 progetti di Ato sud e Sei Toscana. E a Siena arrivano nuovi cassonetti interrati

Trenta progetti, su 44 presentati, ammessi e ventuno milioni di euro in arrivo per migliorare la qualità dei servizi ambientali dei territori di Siena, Arezzo, Grosseto e della Val di Cornia.

L’Ato sud e Sei Toscana hanno ottenuto numerose risorse che rientrano nei finanziamenti Pnrr dal bando “Economia circolare” del Mite (oggi Mase, ndr.) . Tre le linee di intervento, che coniugano le necessità dei Comuni dell’Ambito con quelle del piano industriale del gestore: 6,5 milioni di euro, di cui 5 finanziati dal Piano, sono destinati per 12 progetti di realizzazione ex-novo o di adeguamento di centri di raccolta( in provincia i Comuni coinvolti sono Cetona, Chiusdino e Montalcino, ndr); 12 i milioni, ne sono stati finanziati 11, che andranno per 11 progetti di fornitura e istallazione di nuovi contenitori ad accesso controllato( nove i comuni senesi coinvolti: Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Poggibonsi, Radicofani, San Gimignano, San Quirico d’Orcia e Siena, ndr) ; sette i progetti, dal valore di 6 milioni di cui 5 finanziati, per migliorare la qualità della raccolta differenziata.

Previsti inoltre progetti per l’informatizzazione dei centri di raccolta, nuovi ecositi, l’acquisizione di cestini per la differenziata e le isole ecologiche interrate che dovrebbero essere anche realizzate a Siena. “Quando saranno pronti? Non essendo nel nostro piano industriale dovremo decidere le tempistiche con il Comune per decidere quando montarli”, parole del presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini che ha poi aggiunto “entro la fine del 2023 saremmo in grado di rendicontare almeno la metà di quanto ottenuto”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Arezzo e presidente dell’assemblea Ato Sud Alessandro Ghinelli che ha evidenziato la straordinarietà del risultato. Nel ragionamento del primo cittadino aretino rientra quindi anche la questione della multiutility regionale verso cui lo stesso Ghinelli ha sempre dimostrato diffidenza. “Questa è una vittoria d’ambito e dimostra come le dimensioni di questo Ato possa dare i risultati migliori per i cittadini e questi sono i risultati migliori”, ha detto.

“Il risultato ottenuto premia il lavoro che le amministrazioni comunali dell’Ato Toscana Sud hanno implementato nel corso degli anni, sotto la guida sinergica dell’Autorità di Ambito”, così Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico e presidente del consiglio direttivo

MC