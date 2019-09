Pista di Sant’Andrea, la protesta del comitato Il Campino: “Comune ci sta ignorando”

“Con molto stupore, solo nella tarda serata di ieri 10 settembre e precisamente alle 22.50 il Comitato apprendeva che il Comune ha convocato una assemblea pubblica con invito di partecipazione esteso a tutti i residenti di Sant’Andrea a Montecchio […] Stupore perchè tale informazione veniva veicolata attraverso un volantino lasciato nella cassetta della posta del circolo ARCI di Sant’Andrea e fotografato da un residente che lo inviava tramite WhatsApp sulla chat del Comitato. Appare lecito chiedersi quando il circolo Arci abbia acquisito potere di rappresentanza di una intera comunità di quartiere e perché il Comune abbia deciso di ignorare un comitato di cittadini per rivolgersi ad un circolo privato”. L’accusa in una nota stampa del Comitato “Il Campino” , un’organizzazione di 60 famiglie il cui obiettivo è far si che il campino di S.Andrea a Montecchio (link qui) ritorni pienamente fruibile che ora sta ospitando gli allenamenti dell società Siena Roller Team. L’incontro con l’amministrazione si terrà domani pomeriggio alle 18.30 alla pista di pattinaggio di S. Andrea a Montecchio.

All’appuntamento, al quale sono invitati tutti i residenti della zona, interverranno l’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli e l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Sportelli. L’occasione per informare sulla effettiva destinazione dell’impianto e sulle progettualità che il Comune intende realizzare nel quartiere. “Con questa comunicazione il Comitato Il nostro Campino contesta con forza le modalità di convocazione di questa assemblea pubblica stigmatizzando i metodi di comunicazione utilizzati dal comune di Siena che- spiega la nota stampa-, così facendo, ha deliberatamente snobbato, in maniera inaccettabile un comitato di liberi cittadini costituitosi spontaneamente per rivendicare i propri diritti”.