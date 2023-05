Piove dentro al bus della linea Montalcino, i chiarimenti di Autolinee Toscane

Autolinee Toscane “desidera fornire alcuni chiarimenti rispetto al suo parco mezzi, nella consapevolezza dell’età avanzata della flotta che ha ereditato. Da novembre 2021 “at” ha avviato un costante lavoro ed importanti investimenti per il rinnovamento dei suoi autobus nonché per una profonda e costosa attività di manutenzione. Si tratta di un percorso graduale: nel corso del primo anno di gestione sono stati acquistati 200 nuovi mezzi in tutta la Toscana (27 per il bacino di Siena) ed entro il 2025 è prevista la sostituzione di circa la metà di tutta la flotta regionale (circa 2600 bus) con autobus di ultima generazione. Di questi, 119 riguarderanno il territorio senese (8 nuovi mezzi arriveranno nel corso di questo anno, di cui 2 extraurbani e 6 urbani) così da abbassare l’attuale età media dell’area, che è di poco superiore ai 12 anni. Sul tema della manutenzione sono oltre 450 gli interventi mensili che vengono effettuati per la gestione dei guasti, la manutenzione programmata e lo svolgimento di tagliandi. Comprendiamo quindi le segnalazioni della popolazione studentesca e siamo anche disposti ad incontrare i loro rappresentanti per illustrare nel dettaglio il nostro percorso e ciò che stiamo portando avanti per migliorare il servizio a 360 gradi”, così in una nota l’azienda rispondendo a la segnalazione de “I ragazzi i Montalcino”.