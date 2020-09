Pioggia e fulmini su tutta la provincia. E il meteo ci fa preparare ai primi fiocchi di neve

Nottata di intense piogge quella appena trascorsa. La provincia di Siena è stata interessata da un fronte temporalesco che ha portato pioggia intensa, fulmini e forte vento. Le stazioni meteo dell’Associazione Meteorologica Senese, del CFR e di alcuni privati hanno fatto registrare i seguenti dati: 67 mm a Siena, 103.6 mm a Rosia, 75.8mm a San Rocco a Pilli, 89.2 mm a Sovicille, 68.8 a Arbia, 80.8 a Monteroni d’Arbia.

A causa del forte vento causato da raffiche di downburst si registrano danni a Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga e Serre di Rapolano, con alberi caduti e tetti danneggiati.Per i prossimi giorni ci aspetta tempo variabile, cielo parzialmente nuvoloso con possibilità di piogge, temperature in netta diminuzione. La vera sorpresa però, potrebbe essere la comparsa di qualche fiocco di neve sulla vetta del monte Amiata tra sabato e domenica che nel mese di settembre è assai rara. L’ultima neve anticipata fu quella del 10/11 ottobre 2016.

Intanto sono in aumento gli interventi dei vigili del fuoco. A Poggibonsi, sono intervenuti intorno alle 6.50 in località Berignone nel comune di Casole d’Elsa. A causa del forte vento un gazebo in ferro è finito sul tetto di un’abitazione danneggiando parte della copertura. Non si segnalano persone coinvolte, né danni strutturali. Alle alle 1.50 di questa notte sono intervenuti per una verifica statica in comune di Castelnuovo Berardenga a Pagliaia. Un’ abitazione è stata colpita da un fulmine, il quale ha lesionato parte della copertura e 8 persone sono state evacuate in buono stato di salute. Sul posto anche Carabinieri e personale del Comune.

Il temporale di questa notte, con le raffiche di pioggia ed il forte vento ha causato alcuni danni nel comune di Castelnuovo Berardenga, in particolare a San Gusmè e Santa Chiara. La notizia si apprende sul profilo Facebook del sindaco del comune, Fabrizio Nepi. Alcuni cipressi e tralicci della corrente caduti e danneggiati, manto stradale dismesso e danni ad alcuni fabbricati. Niente di grave, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e degli enti preposti, ha fatto sì che già nella prima mattinata tutto fosse tornato alla normalità.

Foto e articolo Gabriele Ruffoli