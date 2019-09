I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti per rimuovere parti pericolanti del palazzo della Prefettura di Siena, in corrispondenza della facciata che da verso il Duomo. La squadra intervenuta ha proceduto alla rimozione di alcune parti pericolanti di arenaria, facilmente deteriorabile, in corrispondenza delle finestre e dei balconi. Non si segnalano persone coinvolte.