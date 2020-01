Poggibonsi, boom di prestiti alla biblioteca Pieraccini: +40% rispetto all’anno precedente

Più 40% sui prestiti rispetto all’anno precedente, è stata una partenza alla grande per la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini che inizia il 2020 con il successo di partecipazione all’iniziativa “Metti un libro sottobraccio” che si è tenuta dal 9 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 . “La nostra iniziativa per fidelizzare gli utenti e promuovere la lettura raccoglie ogni volta una crescente adesione e questo fa piacere – dice il vicesindaco e assessore alla cultura Nicola Berti – In questo caso nei giorni di attivazione sono stati 1743 i prestiti effettuati di cui 1274 libri e 479 dvd. Un incremento di oltre 500 prestiti rispetto all’iniziativa che si era svolta nelle festività natalizia dell’anno passato, che a sua volta di era chiusa con numeri già alti e in crescita rispetto alla precedente edizione”.



Nel dettaglio “Metti un libro sottobraccio” consiste in questo: le persone che prendono libri o dvd in prestito nel periodo indicato partecipano all’estrazione di tre premi. In questo caso tre abbonamenti alla stagione concertistica al Politeama messi a disposizione dalla fondazione Elsa. L’estrazione dei vincitori per questa edizione si svolgerà il 21 gennaio prossimo alle 17,30 presso il salone della biblioteca . Con questa edizione di “Metti un libro sottobraccio” l’iniziativa si è svolta quattro volte per le festività natalizie e tre volte per quelle in occasione della Pasqua. Le ultime edizioni si erano chiuse con 1246 prestiti (natale 2018) e 1380 prestiti (Pasqua 2019).