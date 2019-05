Pienza, crolla una porzione delle mura: nessun ferito

Vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti questa mattina a Pienza, Via Circonvallazione, per il crollo di una porzione di un muro e la rimozione di alcuni alberi pericolanti. Non si segnalano persone coinvolte, nè danni a strutture. La strada è rimasta chiusa al transito durante le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche personale dell’ ufficio tecnico comunale e personale dell’amministrazione provinciale. La strada è stata successivamente riaperta a senso unico alternato.