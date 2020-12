“Piccoli musei narranti”, anche il Simus di Siena partecipa al progetto

Il sistema museale universitario senese – Simus – partecipa alla maratona di letture organizzata dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei per restare in contatto con gli amanti dei musei che in questo periodo non possono frequentarli a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Angela Caronna, curatrice del Museo di Strumentaria medica dell’Università di Siena, leggerà alcuni racconti da Il Sistema periodico di Primo Levi, che saranno pubblicati sulla pagina Facebook e sull’account Instagram del museo (9, 16 e 23 dicembre e 13, 20 e 27 gennaio). Ilaria Bonini e Paolo Castagnini, direttrice e curatore del Museo Botanico dell’università di Siena, leggeranno invece brani da Rapida visita al Giardino botanico di Siena, un diario che Giovanni Maria Molfino scrisse nel 1881 in occasione di una sua visita a Siena per un convegno di studi, che saranno pubblicati sulla pagina Facebook del museo (9, 16, 23 e 30 dicembre).

L’Associazione Nazionale Piccoli Musei raccoglierà i video nel proprio canale Youtube, dando vita a una biblioteca digitale dei Piccoli Musei, alla quale hanno aderito per ora circa 100 realtà museali.