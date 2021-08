Picchi (Lega): “Giani si rifiuta di fare chiarezza su accordo con FMps”

Guglielmo Picchi, parlamentare della repubblica italiana della Lega, che già durante la conferenza stampa si era scagliato contro Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi è tornato sull’argomento. L’onorevole a twittato qualche minuto fa: “Eugenio Giani perché il tuo rappresentante nella Deputazione generale della Fondazione Mps si rifiuta di chiedere una convocazione urgente per far luce sull’accordo da 150 milioni con la banca che ha aperto la strada ad UniCredit?”

Picchi conclude: “Trasparenza per Siena”

