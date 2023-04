Pian delle Fornaci, Castellani e Deledda: “Sviluppare l’area per l’allenamento dei cavalli da Palio e le manifestazioni ippiche”

“L’ ippodromo di Pian delle Fornaci costituisce un valore inespresso da parte delle amministrazioni comunali degli ultimi 15 anni. Queste nulla hanno fatto per apportare migliorie all’ area (le strutture sono in gestione a privati, ndr.). Se l’ area dell’ippodromo verrà adeguatamente sviluppata, sia ai fini dell’allenamento dei cavalli per il Palio che per manifestazioni ippiche di ogni genere, si otterrà un risultato rilevante per il nostro territorio”.

Lo hanno sottolineato in una nota Massimo Castellani e Sebastiano Deledda della lista Montomoli sindaco!. “Ci chiediamo quali siano le dinamiche che hanno portato a trascurare lo sviluppo dell’ area – hanno proseguito i due – Molte sono le cose che si potranno fare: anzitutto gli addetti ai lavori sottolineano come il ripristino delle curve con tendenza parabolica sia necessario per uno svolgimento regolare delle corse sia di addestramento che ai fini di competizioni regolari (come a suo tempo avveniva, ndr)”.

Nono solo: “l’ area interna della pista potrà essere maggiormente sviluppata per concorsi ippici e/o manifestazioni varie – hanno aggiunto-. Oggi il Comune spende rilevanti risorse ogni anno per l’ affitto e la manutenzione della zona dove è la pista di Mociano; le stesse risorse potranno essere utilizzate per ristrutturare l’ area di pian delle fornaci. In questo senso si potrà realizzare una pista che sia idonea per l’ allenamento dei cavalli inseriti nel protocollo del Palio, abbandonando l’ area di Mociano e le relative spese”.

“Altro tema è quello delle strutture collaterali alle attività sportive; ci riferiamo in particolare al bar e al parcheggio. E’ evidente che dovranno essere implementate e sviluppate per rendere la zona fruibile anche ad eventi diversi da quelli sportivi. Infatti Siena ha bisogno di aree utilizzabili per manifestazioni di ogni tipo”, concludono