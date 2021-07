Perinetti: “Sono tanti i bei ricordi, ma ora è tempo di pensare al futuro”

Questa è stata la giornata dei ritorni in casa Acn Siena, con le ufficializzazioni dei ritorni di Giorgio Perinetti e Paolo Negro. Per il dirigente romano si tratta della terza esperienza negli uffici bianconeri, e, ricoprirà di nuovo il ruolo di direttore sportivo. Per Negro, invece, si tratta di un ritorno ma in vesti completamente diverse, dal momento che l’ultima avventura lo vedeva protagonista al centro della difesa ed ora ritorna in veste di assistente tecnico al mister.

“Già di per sé è un’emozione il ricordo di tanti momenti belli vissuti in questo stadio -dice Perinetti-. Sono ricordi che smuovono le corde del cuore, tuttavia dobbiamo pensare al futuro perché i sentimenti non portano da nessuna parte: dobbiamo essere concreti e cercare di allestire la squadra giusta, che sia competitiva e funzionale a quanto vuole fare il mister”. Il nuovo Ds continua: “Adesso dobbiamo arrivare al ritiro con una base strutturata in modo che Gilardino possa da subito provare le sue idee insieme a Caridi, Negro e al suo staff”. Perinetti conclude: “Il nostro obiettivo, che è quello della società e della città, è quello di arrivare primi l’anno prossimo. In Serie D c’è solo il primo posto che paga: dobbiamo essere bravi a prepararci in modo da dover correggere il meno possibile durante l’anno”.

Paolo Negro, dal canto suo, non nasconde le emozioni: “Sono passati 14 anni e l’emozione è la stessa della mia ultima partita che ho giocato qui, quel Siena – Lazio che ci regalò la salvezza. Io mi sento ancora quel ragazzo di 35 anni, con quella voglia, quella felicità e quell’entusiasmo”. Negro, poi, spiega il lavoro che andrà a fare: “Ovviamente aiuterò mister Gilardino nella maniera che lui riterrà opportuna. Probabilmente il mio lavoro sarà prevalentemente incentrato sui giovani difensori, vista la mia carriera”.

Nel corso della conferenza stampa (link), è stato presentato alla stampa anche Stefano Corsini come nuovo analista delle partite. Corsini stesso ha spiegato il suo lavoro così: “Mi occuperò dell’attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione video-digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre da mettere a disposizione del mister. Si tratta di un ruolo delicato che negli ultimi anni è diventato fondamentale per gli staff tecnici”

Inoltre la società ha annunciato di aver confermato Sandro Bencardino come preparatore atletico insieme al collaboratore Enrico Babucci. Ha ufficializzato nel ruolo di addetto agli arbitri l’ex direttore di gara, Claudio Agnelli ed ha completato i comparti strategici del marketing e della comunicazione che agiranno in stretta sintonia. A dirigere l’area comunicazione sarà Andrea Bianchi Sugarelli, giornalista professionista, per venti anni redattore del quotidiano ‘Corriere di Siena’. Ha ricoperto anche importanti ruoli di responsabilità amministrativa e coordinamento della comunicazione in enti istituzionali locali e nazionali. Giacomo Muzzi è stato confermato voce ufficiale della Robur, speaker dello stadio ‘Artemio Franchi’ e continuerà ad occuparsi delle relazioni esterne della Società. La gestione dei Social media sarà ancora affidata all’agenzia ‘Il Parere Communication’. L’area comunicazione collaborerà anche con il team di professionisti della società Open ocmunicazione e con il grafico ed art designer Marco Cheli, già autore di importanti lavori di merchandising e pubblicazioni a livello nazionale.

Emanuele Giorgi