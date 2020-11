Perché Lonely Planet ha premiato le vie di Dante

Mi fa naturalmente piacere che la rivista Lonely Planet abbia inserito fra i suoi Best in Travel 2021 le Vie di Dante Alighieri, ovvero l’itinerario che va da Firenze (città natale del poeta) a Ravenna (dove morì e si trova la sua tomba) in coincidenza, non casuale, con l’anniversario dei 700 anni dalla morte del grande poeta.

Ed è legittimo e comprensibile che i promotori di questo itinerario – Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna – abbiano subito inondato i canali social di post entusiasti per il riconoscimento del loro lavoro. Sarebbe tuttavia riduttivo, se non proprio sbagliato, limitarsi ad un’analisi superficiale, di pura e semplice felicità per il riconoscimento ricevuto, unica “attrazione” italiana fra le trenta selezionate da Lonely Planet. I responsabili della guida hanno spiegato la scelta dei “Best in Travel 2021 come un premio per “luoghi e persone che dimostrano un autentico impegno a favore della comunità, della diversità e della sostenibilità. Abbiamo dato spazio a chi rappresenta un esempio da seguire, senza distinzione tra luoghi, istituzioni, associazioni o privati cittadini”, intercettando e sviluppando una tendenza già forte nel mondo del turismo, e che sicuramente risulterà ancora più robusta nei prossimi anni.

Del resto. il sito internet https://www.viedidante.it/ è veramente ben fatto ed un esempio da cui mutuare altri prodotti turistici. Esalta, infatti, il cosiddetto turismo lento e sostenibile – a piedi, in bicicletta, a cavallo, in treno – in quell’ambiente meraviglioso e quasi magico che sono gli Appennini a cavallo fra Toscana ed Emilia-Romagna. E lo fa con una trama che tocca ben sette comuni (Firenze, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Marradi, Faenza, Brisighella e Ravenna), un cammino (https://www.camminodante.com/) di 395 km, lungo i quali si trovano tante piccole strutture ricettive a contatto ravvicinato con la natura. E mi permetto di segnalare e consigliare tutto il tratto che attraversa il Casentino, la “valle dell’anima” dove – ospite nei Castelli di Romena, Porciano e Poppi – Dante Alighieri ha scritto molti canti della sua “Divina Commedia”.

Il sito contiene anche uno spazio di commercializzazione con offerte proposte da agenzie di viaggio e tour operator, che consentono di prenotare la propria vacanza organizzata lungo le Vie di Dante. Al momento, a causa anche delle restrizioni alla mobilità, ci sono inevitabilmente poche offerte, ma sicuramente – nel corso del 2021 – si potranno trovare tante nuove opportunità di visite guidate e pacchetti turistici.

Roberto Guiggiani