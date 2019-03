‘Per Slalom e per Amore’: domani all’Abetone la gara di sci fra contrade

Si terrà domani, domenica 10 marzo con inizio alle 10, la gara di sci ‘Per Slalom e per Amore’, giunta quest’anno alla 23esima edizione e come sempre organizzata dallo Sci Club Siena. I responsabili delle varie società di contrada nei giorni scorsi hanno ritirato i pettorali da consegnare ai concorrenti, circa 100 gli iscritti, contradaioli più o meno abili sugli sci, ma questo poco importa, è fondamentale invece lo spirito di partecipazione e un sano divertimento. Il regolamento infatti va a premiare non solo i più bravi che faranno registrare i tempi più veloci, ma anche la composizione numerica delle squadre. Nell’ambito dello slalom gigante, che verrà disputato sulla pista Zeno 3 dell’Abetone, anche quest’anno sarà inserito il premio ‘Barberi in pista’ riservato ai piccoli contradaioli. Le premiazioni quest’anno si terranno presso la società Castelmontorio.