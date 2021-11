Per la Robur arriva una sconfitta tra i fischi: il derby col Grosseto finisce 1-3

Arriva una brutta sconfitta per il Siena che oggi si fa fermare da un Grosseto ordinato. A illudere i tifosi bianconeri ci pensa il gol di Terzi, al quale risponde subito Salvi prima della beffa di Moscati che chiude il match. Nel finale c’è anche spazio per il terzo gol del Grosseto che porta la firma di Artioli. Secondo ko consecutivo per il Siena che piomba d’un tratto in una crisi di risultati inaspettata. La Robur adesso è attesa dalla complicatissima trasferta sul campo dell’Ancona Matelica.

Buon primo tempo del Siena che prova a costruire, anche se il Grosseto è bravo a stringere le maglie e lasciare pochi spazi. La prima occasione, tuttavia, è nei piedi di Arras: l’attaccante del Grosseto calcia ma Lanni risponde in tuffo e sventa il pericolo. Dopo pochi minuti prova a rispondere Pezzella che si prodiga in una corsa di 20 metri, dopodiché serve Cardoselli il quale non riesce a addomesticare il pallone e spreca quella che poteva essere una buona occasione. La Robur continua a spingere e al 18′ è Favalli a calciare al volo e sfiorare l’eurogol: il missile si infrange sulla traversa. Altra grande occasione per i bianconeri intorno al 25′: Terigi gira di testa il corner di Pezzella ma stavolta è Barosi a dire di no e sbarrare la strada del gol al difensore bianconero. Il Siena continua a spingere, ma non riesce a trasformare le occasioni che gli capitano: il primo tempo finisce sul punteggio di 0-0.

Il Siena parte subito forte e dopo un’occasione capitata nei piedi di Bianchi, ci pensa Terzi a sbloccare il match. Il cross di Pezzella è perfetto e pesca il difensore in mezzo all’area che gira in rete il gol del vantaggio. Nemmeno il tempo di festeggiare il gol che il Grosseto risponde subito: su corner Salvi spizza il pallone e beffa Lanni. Dopo 8′ dall’inizio della ripresa il tabellone segna l’1-1. Adesso la partita è più ingessata e, nonostante il Siena continui a mantenere il possesso palla non sembra in grado si sbloccarla di nuovo. Ecco allora che al 70′ Maddaloni ci prova col triplo cambio: dentro Acquadro, Guberti e Marcellusi, fuori Cardoselli, Bianchi e Mora. I cambi non sortiscono l’effetto sperato, ma al contrario arriva la beffa per la Robur: bel filtrante di Boscardi che trova Moscati in mezzo all’area di rigore. Il numero 9 grossetano controlla la sfera, si gira e spiazza Lanni: 1-2 per gli ospiti. Adesso il Siena ha accusato il colpo e il tecnico gioca il tutto per tutto lanciando nella mischia Caccavallo e Meli e chiamando in panchina Montiel e Favalli. Il Siena spinge ma non riesce mai a rendersi davvero pericoloso, anzi, è il Grosseto che sfrutta bene il contropiede: Artioli segna il gol dell’1-3. Finisce così all’Artemio Franchi, con i giocatori bianconeri che escono a testa bassa tra i fischi dei propri tifosi.

Emanuele Giorgi