“Per i turisti che vengono dal nord Italia accoglienza speciale”

“L’idea è stata di mia moglie, io l’ho condivisa subito. C’è grande diffidenza verso chi viene dal nord Italia ma loro sono state le vittime dalla pandemia. Abbiamo quindi applicato un piccolo sconto per chi viene da quelle zone che sono le più colpite”. Così Massimiliano Muzzi, proprietario dell’agriturismo Le tre pietre, che si trova vicino Quercegrossa, ha deciso scegliere la via della solidarietà nei confronti delle persone che vengono dalle regioni dove il coronavirus è stato maggiormente violento. “Fino a qualche giorno fa – racconta-.abbiamo avuto tre studentesse di Milano, siamo stati contentissimi per averle ospitate”. Massimiliano Muzzi è inoltre titolare di un ristorante nel centro storico di Siena ed ha commentato la situazione, ” nei primi giorni di giugno la situazione era stata devastante, gli incassi erano minimi rispetto al 2019 – dice-. Nelle ultime settimane si vedono turisti italiani ed anche di alcuni paesi europei, c’è maggiore movimento di cassa e un pò più di speranza”.