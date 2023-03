Pd, domani evento per ricordare Enrico Lachi

Per ricordare il giovane Enrico Lachi il circolo PD di Sant’Agostino di Siena organizza per lunedì 13 marzo prossimo alle 17 al cimitero del Laterino un evento commemorativo per celebrare la figura e la storia del ferroviere ucciso durante un attacco alla Casa del Popolo di Siena.

“Purtroppo il Covid ha impedito di realizzare quel progetto che era previsto nel marzo del 2020. A lui era dedicato il circolo di Sant’Agostino che è ancora conosciuto in città da molti come circolo Enrico Lachi. La sua tomba si trova al cimitero del Laterino, appena dietro alla cappella centrale. Il circolo Sant’Agostino ha quindi pensato di rendere omaggio a Enrico Lachi con una breve cerimonia. Stefano Maggi e Sandro Orlandini illustreranno il contesto storico in cui l ‘assassinio del Lachi è avvenuto e la sua vicenda personale di giovanissimo ferroviere, assassinato dalla ferocia nazionalista e fascista”, si legge in una nota.