Pay Care Monteriggioni: il 7 marzo è stato convocato il tavolo in Regione

Convocato per il 7 marzo alle 11.30 dalla Regione Toscana il tavolo di confronto su Pay Care per entrare nel merito dell’interesse formalizzato alla Regione Toscana venerdì scorso dall’Ing. Montanari patron della Robur Siena 1904.

“A quel tavolo le Organizzazioni Sindacali e la Regione Toscana avranno la possibilità di approfondire nel dettaglio le reali intenzioni dell’Ing. Montanari – spiega il Segretario Generale della Fiom Cgil di Siena Massimo Onori – e per noi sarà l’occasione per avanzare una serie di richieste per dare le più ampie garanzie ai lavoratori che potranno ricevere le proposte di assunzione. Il mantenimento del sito produttivo di Monteriggioni, quello dei livelli retributivi e del CCNL metalmeccanico, un’ampia garanzia sulle commesse, oltre alla solidità aziendale, saranno i punti fondamentali da discutere”.

“Nel frattempo continua purtroppo il periodo di difficoltà per i lavoratori Pay Care del sito di Monteriggioni, – aggiunge Onori – costretti ormai da mesi ad importanti sacrifici economici a causa dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. E’ stato infatti rinnovato ed ampliato per tutti i 50 lavoratori il contratto di solidarietà fino a dicembre 2023 che certifica il persistere di un futuro fatto di preoccupazione, incertezze e mancanza strutturale di commesse”.

A tal proposito assume sicuramente una grande importanza ed opportunità il tavolo di confronto in Regione Toscana di martedì prossimo.