Patto per la Toscana, Salvini presidente: il partito che inganna gli elettori viene sospeso

Un episodio che ha del bizzarro ma che, in realtà, è del tutto autentico. Stiamo parlando delle vicende che hanno visto coinvolta la lista “Patto per la Toscana, Roberto Salvini presidente”, il partito nato dal consigliere regionale uscente, adesso in corsa per la presidenza della Regione. Infatti, proprio per la sua omonimia con il leader della Lega, Matteo Salvini, ed i simbolo del partito simile, la lista di Roberto Salvini è stata sospesa dalla Corte d’Appello di Firenze, perchè potrebbe trarre in inganno l’elettore. Ma la risposta dai legali della lista di Slavini arriva immediatamente, facendo sapere di intraprendere, quanto prima, ricorso al Tar.