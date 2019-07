Passaggio di consegne per il Lions Club Siena: Francesco Maccari nuovo presidente

Passaggio delle consegne nella splendida villa di Catignano per il Lions Club Siena, il club senese, il più numeroso dei Lions toscani, fondato nel 1957 da illustri personalità cittadine ha celebrato il “Passaggio della Campana”, ossia l’insediamento del nuovo presidente – Francesco Maccari – che prende in consegna il martelletto da Franco Stanghellini. Alla presenza di numerose autorità cittadine, tra cui il questore Costantino Capuano e lionistiche, il governatore Daniele Greco, il 2 vicegovernatore Marco Busini, il past direttore internazionale Massimo Fabio, sono stati ripercorsi i numerosi “service” e le altre attività realizzate nell’annata, – il progetto “giovani” a Isola d’Arbia, quello per combattere il bullismo e il cyberbullismo, per citarne due tra i tanti altri visibili sulla pagina facebook del club. Prima della conviviale la visita e l’augurio per le attività da parte di S.E.R. Mons. Augusto Paolo Lojudice.