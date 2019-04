Pasqua e Pasquetta: che tempo farà?

E’ un aprile sulle montagne russe sul fronte meteorologico… Del resto è primavera e la stagione continua a correre da un estremo all’altro, dal caldo al freddo e dal bel tempo al ritorno delle piogge. Le previsioni meteo per i prossimi giorni descrivono un andamento altrettanto altalenante, con l’incognita Pasqua e Pasquetta.

Salvo sorprese, il sole e il caldo, ci dovrebbero accompagnare sicuramente fino a tutta la giornata di oggi ,sabato 20 aprile e molto probabilmente anche per il giorno di Pasqua. Dobbiamo però porre l’attenzione alla vicina Spagna, dove un minimo di bassa pressione comincerà a muoversi verso est e dunque verso l’Italia con l’intento di riservarci davvero una grande sorpresa dentro all’uovo di Pasqua, ma soprattutto per Pasquetta e non sarà una bellissima sorpresa. Il tempo, infatti, potrebbe tornare ad assumere connotati di forte instabilità con il ritorno delle piogge e dei temporali sparsi anche se in un contesto di forte variabilità. Insomma, per alcune zone della nostra provincia potrebbe esserci bisogno dell’ombrello mentre in altre aree si potrà godere di tempo più clemente.

Gabriele Ruffoli