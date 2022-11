“Pasolini: il suono, il verso, il canto”: la Chigiana celebra il poeta con tre appuntamenti musicali

“Un viaggio nella poesia e nel percorso interiore ed artistico di Pier Paolo Pasolini”. Il compositore Alessandro Solbiati ha definito così “Pasolini: il suono, il verso, il canto”, un’iniziativa che l’Accademia Chigiana ha organizzato in memoria del grande poeta. Sono tre gli appuntamenti organizzati, il primo sarà proprio stasera, 2 novembre, a esattamente quarantasette anni della scomparsa dell’artista, alle 21 al salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini. “Soave poeta, quel mio omonimo che ancora ha il mio nome” è il titolo della serata che vedrà protagonisti Maria Grazia Bellocchio al pianoforte, Laura Catrani come voce cantante e Fabio Zulli come voce recitante. Il progetto musicale è invece di Alessandro Solbiati. Le musiche sono dello stesso Solbiati, di Bach e canti tradizionali.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. È gradita la prenotazione: tel. 0577-220927 o [email protected]. Gli altri appuntamenti saranno il prossimo 9 novembre e il 10 novembre.