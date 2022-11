Pasolini e il calcio, scendono in campo Francesco Ricci e Riccardo Lorenzetti

Come è cambiato il calcio in Italia dagli anni Venti agli anni Settanta? Ci aiuta a comprenderlo Pier Paolo Pasolini che fu tifoso, calciatore, narratore, cronista e intellettuale. Tutte maniere (diverse) per vivere e comprendere quella che per lo scrittore corsaro fu una grandissima passione: il gioco del calcio. Se ne parla mercoledì 16 novembre alle 17.30 nella Sala storica della Biblioteca comunale degli Intronati in occasione della conferenza dal titolo Pasolini e il gioco del calcio che vedrà protagonisti il docente e saggista Francesco Ricci e il giornalista Riccardo Lorenzetti. L’iniziativa rientra nell’ambito del festival “Un giorno d’autunno. Pier Paolo Pasolini 1922 – 2022”, in programma a Siena fino al 24 novembre per celebrare Pasolini nel centenario della nascita.

Il festival è promosso dal comune di Siena e curato da Toscanalibri.it in collaborazione con la Biblioteca comunale degli Intronati, il Cinema Pendola e il Santa Maria della Scala, direttore artistico Francesco Ricci, docente e saggista.