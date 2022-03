Partiti i primi camion di aiuti umanitari per la popolazione ucraina

Nell’ambito della mobilitazione della città di Siena e di tutta l’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino a favore del popolo ucraino colpito dalla guerra, è partita ieri la prima spedizione del materiale raccolto, con un camion messo a disposizione dalle Tenute Piccini all’Associazione Need You, che raggiungerà un centro gestito dall’Opera Don Orione ad Acqui Terme. Da qui, gli aiuti umanitari viaggeranno fino in Ucraina, dove andranno a sostenere le opere e le attività della Congregazione.

Questo è stato il primo invio di aiuti, al quale ne faranno seguito altri nelle prossime settimane. Anche la Misericordia di Castellina Scalo e il Centro Caritas diocesano hanno inviato un camion di aiuti, sempre destinato all’Opera Don Orione. L’Associazione Siena Ideale che fa capo ad Alfredo Monaci, invece, ha consegnato un camioncino di medicinali e di materiale sanitario di pronto intervento, in collaborazione con la comunità ucraina cattolica di Siena che per questo ha raccolto e speso più di 5 mila euro.