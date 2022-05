Parte domani il torneo di minibasket organizzato dal Costone

Prenderà il via domani, venerdì 27 maggio, il torneo Estra 3vs3 Sprint, organizzato dall’Asd Vismederi Costone Siena, con l’aiuto fondamentale di Estra, che vedrà impegnati tanti giovanissimi. Al PalaOrlandi, infatti, gli aquilotti (nati nel 2012 e 2013) e gli scoiattoli (2014 e 2015) di sei diverse società toscane si affronteranno in contemporanea in gare di 3 contro 3 su quattro campi diversi. A dare il via al torneo saranno gli aquilotti che esordiranno la sera di venerdì, mentre, il giorno successivo sarà il turno degli scoiattoli.

“Negli ultimi due anni i piccoli cestisti sono stati indubbiamente i più sacrificati”, queste le parole di Fabio Tozzoli, responsabile organizzativo del minibasket Costone che ha curato tutti gli aspetti del torneo insieme a Marco Collini e Chiara Bozzi. “Così – prosegue – abbiamo pensato di dedicare il classico torneo 3vs3 proprio a loro”.

Le società che hanno risposto presente all’appello del Costone sono: Biancorosso Grosseto, Orbetello, Poggibonsi, San Rocco a Pilli e Virtus Siena. Oltre allo sponsor ufficiale di tutta la manifestazione, che è Estra, hanno dato il loro contributo anche Chianti Banca, Synergie e Lasmedical.